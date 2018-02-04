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Kavaklıdere’de altyapı çalışmaları başlayacak

Manisa'nın Kavaklıdere Mahallesi'nde 6,5 milyon liralık bütçe ile yapımına başlanacak içme suyu projesi için yer teslimi yapıldı.

İHA | 04.02.2018 - 14:30..
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dev projelerle Büyükşehir Kanunu ile beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin altyapı yaralarını sarmaya devam ediyor. MASKİ, Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi’nin altyapı sıkıntısına yönelik ürettiği proje için de ilk adımı attı.

Kavaklıdere’de altyapı çalışmaları başlayacak

PROJE İNCELENDİ

6 buçuk milyon Liralık yatırım ile mahallede gerçekleştirilecek 50 kilometrelik içme suyu hattı döşeme işinin yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülecek çalışmalar öncesinde, şube müdürlerinden Uğur Topkaya, teknik personel ve yüklenici firma yetkilisi ile projeyi inceledi.

5 BİN NÜFUSLU MAHALLEYE İÇME SUYU TEMİN EDİLECEK

Proje kapsamında ayrıca, mahallenin eski içme suyu deposu ile 2 terfi binası da yıkılarak, yerlerine yenileri inşa edilecek. Terfi hattı yenilemesi de yapılacak olan 5 bin nüfuslu mahallenin tamamına sağlıklı bir içme suyu sistemi temin edilecek.

Kavaklıdere’de altyapı çalışmaları başlayacak

HATLARIMIZ EN AZ 60- 70 SENELİKTİ"

Kavaklıdere Mahalle Muhtarı Salih Taşlıyol, “Mahallemizin altyapısı kurulduğundan bu yana hiç değişmemiş. Hatlarımız en az bir 60-70 senelik vardır. Altyapımızın eski olmasından dolayı bayağı sıkıntı çekiyorduk. Uzun zamandır beklediğimiz bir çalışmaydı. Şuan çok az kaldı. İçme suyu depomuz da aynı şekilde çok eskiydi. Altyapımızın ardından üstyapımız da yenilecek. Bu hizmetlerin hepsi için Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Alaşehir Belediye Başkanımız Gökhan Karaçoban ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a teşekkür ederiz” diye konuştu.

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