Kavgada arkadaşının kulağını kopardı

1 MEB, en fazla üretim yapan meslek liselerini açıkladı Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), geçen yıl en fazla üretim yapan mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerini yayımladı.

2 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

3 F. Scott Fitzgerald eserlerinden alıntılar 21. yüzyılın en büyük Amerikan yazarlarından biri olarak anılan Fitzgerald’ın eserlerinden yaşamı sorgulayan 12 özel alıntı…

4 ABD'li dev banka küçülmeye gidiyor 2016 yılında hisse bazında dünyanın en çok işlem gören, dünyanın en büyük 2'inci bankası konumundaki Wells Fargo küçülmeye gidiyor. Wells Fargo 26 bin kişiyi işten çıakrtacak, 800 şube kapatacak.

5 Hamaney Ahvaz saldırısında üç ülkesi suçladı İran dini lideri Hamaney, "Ahvaz saldırısını yapanlar Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edildi, ABD tarafından da desteklendi" dedi.

6 Yunan polisi kaçakları yarı çıplak Türkiye'ye gönderdi Yasa dışı geçtikleri Yunanistan'da yakalanan çoğu Pakistan uyruklu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, yarı çıplak halde Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderildi.