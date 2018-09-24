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Kavgada arkadaşının kulağını kopardı

Samsun'da genç bir kadın kavga ettiği arkadaşının kolunu ısırdığını zannederek kulağını ısırdı ve kopardı.

İHA | 24.09.2018 - 16:28..
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Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan bir barın önünde gece yarısı meydana geldi.

ISIRARAK KULAĞINI KOPARDI

Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (22) adlı genç kadın ile arkadaşı N.G. (33) adlı kadın arasında kavga çıktı. Cep telefonu yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada N.G., arkadaşı S.Ö.’nün parmağını ısırdı. S.Ö. de N.G.’nin kolunu ısırdığını zannederek sol kulağını ısırarak kopardı. Kanlar içerisinde kalan N.G. kopan kulağının parçasıyla birlikte ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kavgada arkadaşının kulağını kopardı

TEDAVİ İÇİN GİTTİĞİ HASTANEDE YAKALANDI

Olay yerinden kaçtığı ileri sürülen S.Ö., ısırılan parmağını tedavi için gittiği özel bir hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.Ö., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ö., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kavgada arkadaşının kulağını kopardı




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