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Kavşağa ters giren otomobil trafiği tehlikeye soktu

Kahramanmaraş'ta köprülü kavşakta alt geçide ters yönden giren otomobile 108 lira para cezası kesildi.

DHA | 11.05.2018 - 20:16..
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Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Abdülhamidhan Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen olayda, Şehir merkezinden Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne doğru giden sürücüler, köprülü kavşakta alt geçide girdiklerinde karşı yönden gelen bir otomobili görünce şoke oldu.

MOBESE KAYDETTİ

11 plakalı otomobili gören sürücüler selektör yaparak sürücüyü uyarmaya çalıştı. Plakasından dolayı şehre yabancı olduğu değerlendirilen sürücü yoluna devam etmeye çalışırken, tüm bu anlar kavşaktaki MOBESE kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Kavşağa ters giren otomobil trafiği tehlikeye soktu

108 LİRA CEZA

Görüntülerin incelenmesi üzerine plakası tespit edilen otomobile, 108 TL para cezası kesildiği bildirildi.

Kavşağa ters giren otomobil trafiği tehlikeye soktu

Kavşağa ters giren otomobil trafiği tehlikeye soktu

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