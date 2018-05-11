Kavşağa ters giren otomobil trafiği tehlikeye soktu

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Abdülhamidhan Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen olayda, Şehir merkezinden Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne doğru giden sürücüler, köprülü kavşakta alt geçide girdiklerinde karşı yönden gelen bir otomobili görünce şoke oldu.

MOBESE KAYDETTİ

11 plakalı otomobili gören sürücüler selektör yaparak sürücüyü uyarmaya çalıştı. Plakasından dolayı şehre yabancı olduğu değerlendirilen sürücü yoluna devam etmeye çalışırken, tüm bu anlar kavşaktaki MOBESE kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

108 LİRA CEZA

Görüntülerin incelenmesi üzerine plakası tespit edilen otomobile, 108 TL para cezası kesildiği bildirildi.





