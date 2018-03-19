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Kawa heykelleri bir bir yıkılıyor

Afrin’e yönelik operasyonunun ardından şehir merkezinde PKK tarafından dikilen Kawa heykelleri yıkılıyor.

İHA | 19.03.2018 - 17:03..
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Kawa heykelleri bir bir yıkılıyor

ÖSO güçleri Zerdüştlük inancında kutsal görülen Demirci Kawa’nın Afrin merkezindeki heykelini dün yıkmıştı.

BALYOZLA PARÇALANDI

Bugün ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türk Bayrağı’nı diktiği kanton binasının önündeki Kawa heykeli önce balyozla parçalandı ondan sonra da Özgür Suriye Ordusu tarafından yıkıldı.

Öte yandan, dün de Öcalan’ın posteri şehir merkezinden indirilmişti.

Kawa heykelleri bir bir yıkılıyor

HDP'Lİ VEKİLDEN HEYKEL TEPKİSİ

HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran da, "Afrin'de Demirci Kawa'nın heykelini yıkanlar onu sadece bir heykelden ibaret görmesinler yanılırlar. Afrîn her yerdir." dedi.

Kawa heykelleri bir bir yıkılıyor

Afrin'deki heykeller yıkılıyor

Kawa heykelleri bir bir yıkılıyor

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