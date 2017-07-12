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Kayalıklardan art arda atlayan koyun sürüsü telef oldu

Van'da sürüdeki 80 koyun birbirini takip ederek kayalıklardan atladı.

12.07.2017 - 15:37
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Muradiye İlçesi'ne yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Alkasnak Mahallesi'nde yaşayanlara ait yaklaşık bin 150 koyun, otlatıldığı sırada kayalıklara doğru gitti.

BİR KOYUN ATLAYINCA DİĞERLERİ DE ATLADI

Bu sırada bir koyun kayalıktan atlamaya başlayınca, sürüdeki diğer koyunlar da peşinden atlamaya başladı. Durumu fark eden çoban Erkan Özer, sürüdeki diğer koyunların atlamaması için müdahale edip hayvanları geri çevirmeyi başardı. Fakat 80 koyun ise kayalıklardan atlayarak telef oldu.

Kayalıklardan art arda atlayan koyun sürüsü telef oldu

Çoban Özer, "Mahallede bulunan 8-10 kişiye ait koyunları otlattığım sırada bir koyun kayalıktan atladı. Bir koyun atlarken değir koyunlar da onun arkasından atlamaya başladı. Atlayan ve telef olan koyunları görünce, diğer koyunların önünü kesmeye çalıştım. Ancak kayalıklardan atlayan 80 koyun telef olmuştu. Çok üzüldüm. Bu koyunlar neden böyle bir şey yaptılar anlayamadım" dedi.

GEÇİMLERİNİ HAYVANCILIKLA SAĞLIYORLARDI

Koyun sahiplerinden Ercan Yiğit ise mahallede her vatandaşa ait koyunun olduğunu belirterek, "Geçimlerimizi bu koyunlarla sağlıyorduk. Çoğu vatandaş burada mağdur oldu. Yetkililerden yardım talep ediyoruz" dedi.


Kayalıklardan art arda atlayan koyun sürüsü telef oldu

Kayalıklardan art arda atlayan koyun sürüsü telef oldu


Kayalıklardan art arda atlayan koyun sürüsü telef oldu

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