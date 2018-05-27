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Kayalıklardan düşen dağcı, hayatını kaybetti

Rize'de, 3 bin 937 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı zirvesine tırmanan ekipteki dağcı Mustafa Okan İncear, dönüş yolunda iniş yaparken kayalıklara düşerek, yaşamını yitirdi.

DHA | 27.05.2018 - 18:27..
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Çamlıhemşin ilçesi Kaçkar Dağı'nın zirveye yakın Kapı mevkisinde meydana olayda, 9 dağcı, geldikleri Mezovit Yaylası'nda kamp kurdu.

Dağcılardan 5'i, daha sonra zirve tırmanışı yapmak üzere yola çıktı. Kaçkar Dağı'nın kuzey yamacından zirveye ulaşan dağcılardan Mustafa Okan İnecar, dönüş yolunda iniş sırasında, henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Kayalıklara çakılan İncear, yaşamını yitirdi.

HELİKOPTER İSTENDİ

Olayın haber verilmesi üzerine AFAD ekipleri, bölgeye karadan ulaşmak için yola çıktı. Malatya 2'nci Ordu Komutanlığı Hava Arama Kurtarma Birliği'nden de helikopter talep edildi.

Bölgeye doğru yola çıkarılan helikopterle, hava muhalefeti olmaması halinde, dağcının cenazesinin alınması planlanıyor.

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