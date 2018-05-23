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Yüzme bilmeyen kız arkadaşı için yardım istemeye giderken boğuldu

Antalya’da kız arkadaşı ile Manavgat Irmağı yanındaki kayalıklarda oturan genç, aniden su seviyesinin yükselmesiyle yüzme bilmeyen kız arkadaşı için yardım istemeye giderken boğulup hayatını kaybetti.

İHA | 23.05.2018 - 08:25..
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Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde, kız arkadaşı Ş.Y. ile birlikte Ulukapı Mahallesi Priz Mevkiine giden ve Manavgat ırmağının hemen kenarında bulunan kayalıklarda sohbete dalan Mustafa Tekin, ırmakta su seviyesinin yükselmesi sonucu kayalıkta mahsur kaldı.

Yüzme bilmeyen kız arkadaşı için yardım istemeye giderken boğuldu

YARDIM  İSTEMEYE GİDİYORDU

Kız arkadaşının yüzme bilmemesi nedeniyle yardım getirmek amacıyla kayalıklarda yürüyerek kıyıya çıkmak isteyen Tekin, ayağının kayması sonucu suya düştü.

Girdaba kapılan Tekin bir anda suda kayboldu. Kız arkadaşı Ş.Y. ise çevreden yetişenler tarafından mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarıldı.

Yüzme bilmeyen kız arkadaşı için yardım istemeye giderken boğuldu

6 METRE AŞAĞIDA BULUNDU

Ş.Y.’nin erkek arkadaşının boğulduğunu söylemesi üzerine 112’ye haber verilirken itfaiye ve 112 sağlık ekibi olay yerine geldi.

Yaklaşık 1 saat sonra Manavgat ırmağında geçtiğimiz günlerde kaybolan ve halen bulunamayan Samet Durmuş Vurkun isimli çocuğu arama çalışmaları nedeniyle Manavgat’ta bulunan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı Dalgıçları olay yerine gelerek Mustafa Tekin’i aramaya başladı.

Yüzme bilmeyen kız arkadaşı için yardım istemeye giderken boğuldu

Tekin’in cansız bedeni kayalıklardan 5-6 metre aşağıda bulundu. Ailesi ve yakınlarının feryatları arasında Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Ailesi ve arkadaşları Manavgat Devlet Hastanesinde sinir krizleri geçirirken, Tekin’in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.

Yüzme bilmeyen kız arkadaşı için yardım istemeye giderken boğuldu

SEBEBİ KÜÇÜK SAMETİ ARAMA ÇALIŞMALARI

Manavgat ırmağında kaybolan Samet Durmuş Vurkun’u arama çalışmaları nedeniyle Manavgat ve Oymapınar Barajlarından su kesintisi yapıldığı için su seviyesinin oldukça düştüğü, çalışmanın ardından su bırakılması nedeniyle de aniden yükseldiği ve Mustafa Tekin ve kız arkadaşının kayalıkta mahsur kaldığı bildirildi.

Yüzme bilmeyen kız arkadaşı için yardım istemeye giderken boğuldu

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