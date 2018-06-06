taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.823
USD
4,6043
EURO
5,3978
ALTIN
192,00
PETR
75,4200

Kayalıklardan düşen kişi 6 saat sonra kurtarıldı

Muğla'da doğa yürüyüşüne çıkan 36 yaşındaki Onur Karadayı, yaklaşık 40 metrelik yükseklikten düştü.

İHA | 06.06.2018 - 05:03..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi'nde yaşayan Karadayı, çıktığı doğa yürüyüğünde 40 metrelik kayalıklardan yuvarlandı. Karadayı, kurtarma ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Kayalıklardan düşen kişi 6 saat sonra kurtarıldı

6 SAATLİK ÇALIŞMA İLE KURTARILDI

36 yaşındaki Onur Karadayı, öğlen saatlerinde Af Kule Manastırı yönünde yürümeye başladı. Doğa yürüyüşü sırasında Karadayı yaklaşık 40 metre metrelik kayalıklardan aşağı yuvarlandı.

Düştüğü yerde acı içerisinde hareketsiz kalan Karadayı cep telefonu ile önce arkadaşını, ardında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Karadayı’nın bulunduğu bölgedeki şartların zorlu olması nedeniyle Jandarma, AKUT ve UMKE sevk edildi.

Kayalıklardan düşen kişi 6 saat sonra kurtarıldı

Kayalıklardan düşen kişi 6 saat sonra kurtarıldı VİDEO

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Ekipler uzun süren zorlu çalışmanın ardından Karadayı’ya iple kurtarma istasyonu kurarak ulaştı.

Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından Karadayı bulunduğu yerden çıkartıldı. Sedyeye alına karadayı yaklaşık bir kilometre taşınarak bekleyen ambulansa alındı. Ambulans’ta yapılan ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Karadayı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kayalıklardan düşen kişi 6 saat sonra kurtarıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

86
Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

38
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

316
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdam Meclis'ten geçerse onarım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdam Meclis'ten geçerse onarım

75
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

19
Sarımsak kokusunda kurtulmanın yolu bulundu

Sarımsak kokusunda kurtulmanın yolu bulundu

10
13 ilde FETÖ operasyonu; Emniyet 15 kişinin peşinde

13 ilde FETÖ operasyonu; Emniyet 15 kişinin peşinde

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM