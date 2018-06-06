Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi'nde yaşayan Karadayı, çıktığı doğa yürüyüğünde 40 metrelik kayalıklardan yuvarlandı. Karadayı, kurtarma ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

6 SAATLİK ÇALIŞMA İLE KURTARILDI

36 yaşındaki Onur Karadayı, öğlen saatlerinde Af Kule Manastırı yönünde yürümeye başladı. Doğa yürüyüşü sırasında Karadayı yaklaşık 40 metre metrelik kayalıklardan aşağı yuvarlandı.

Düştüğü yerde acı içerisinde hareketsiz kalan Karadayı cep telefonu ile önce arkadaşını, ardında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Karadayı’nın bulunduğu bölgedeki şartların zorlu olması nedeniyle Jandarma, AKUT ve UMKE sevk edildi.

Kayalıklardan düşen kişi 6 saat sonra kurtarıldı VİDEO



HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Ekipler uzun süren zorlu çalışmanın ardından Karadayı’ya iple kurtarma istasyonu kurarak ulaştı.

Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından Karadayı bulunduğu yerden çıkartıldı. Sedyeye alına karadayı yaklaşık bir kilometre taşınarak bekleyen ambulansa alındı. Ambulans’ta yapılan ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Karadayı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.