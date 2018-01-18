taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.383
USD
3,7943
EURO
4,6476
ALTIN
162,39
PETR
69,3300

Kayalıkta mahsur kalan keçi için 3 saat uğraştılar

Amasya'da 300 metre yükseklikte kayık yamaçta 1 haftadır mahsur kalan keçi, 3 saatlik çalışmanın sonucunda kurtarıldı.

DHA | 18.01.2018 - 14:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Aksalur Köyü Şahin Kayası mevkinde Muhittin Güllü kendisine ait küçükbaş hayvanlarını otlatırken bir keçi kayalık bir yamaçta mahsur kaldı. Güllü, önce kendi çabaları ile keçiyi kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayınca yardım istedi.

Sevk edilen ekipler keçinin kurtarılması için özel tırmanış yapılması gerektiğini belirleyerek kurtarma çalışmasını planladı. Bir hafta boyunca 300 metre yüksekliğindeki kayalık yamaçta mahsur kalan keçi için kurtarma operasyonu yapıldı.

Kayalıkta mahsur kalan keçi için 3 saat uğraştılar

BİR HAFTADIR MAHSUR KALAN KEÇİYİ KURTARDILAR

Muhittin Güllü'ye ait olan keçinin kurtarılması için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün Dağcılık Kulübü sporcuları, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri ve Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü (AKDOSD) üyeleri harekete geçti. Dik bir yamaçta mahsur kalan keçiyi kurtarmak için seferber olan ekipler, 300 metre yükseklikteki yamaca halatlarla çıktı. Keçi bulunduğu yerden kurtarılarak yine halatlarla ekip tarafından yamaçtan aşağıya indirilerek sahibine teslim edildi.

Kayalıkta mahsur kalan keçi için 3 saat uğraştılar

"3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARDIK"

Keçi kurtarma operasyonuna katılan Amasya Dağcılık İl Temsilcisi Hürrem Öksüz, "Bize öğretileni yaparak vicdanımızın sesini dinledik. Bu can bir haftadır aç susuz 300 metre yüksekliğindeki kayalıklarda kurtarılmayı bekliyordu. O canı oraya ölüme terk edemezdik. Zor ve bir o kadar tehlikeli alanda 3 saatlik çalışma neticesinde keçiyi sağ salim kurtararak sahibine teslim ettik." dedi.

Kayalıkta mahsur kalan keçi için 3 saat uğraştılar

Kayalıkta mahsur kalan keçi için 3 saat uğraştılar

Kayalıkta mahsur kalan keçi için 3 saat uğraştılar

Kayalıkta mahsur kalan keçi için 3 saat uğraştılar

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

139
Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

137
TÜSİAD isim değiştirdi

TÜSİAD isim değiştirdi

142
Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

78
ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

385
Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

245
Ertuğrul Sağlam İran ekibi Traktör'le anlaştı

Ertuğrul Sağlam İran ekibi Traktör'le anlaştı

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM