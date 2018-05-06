Kayalıktan düşen kadın 4 saatte kurtarıldı

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Vatikan Medine'de kilise inşa edecek

Suudi Arabistan ile Vatikan arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan iş birliği anlaşmasının detayları gün yüzüne çıktı. Buna göre Vatikan Suudi Arabistan'da kilise inşa ettirecek. Hem de Medine'de