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Kaybolan çocuk iz takip köpeği ile bulundu

Mardin'in Savur ilçesinde kaybolan bir çocuk, polis iz takip köpeği yardımıyla bulundu.

30.07.2017 - 15:01
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Piknik için ailesiyle Hisarkaya mevkisine gelen Berrak Altunç (3), bir süre sonra gözden kayboldu.

Aile bireyleri yaptıkları arama çalışmasının sonuç vermemesi üzerine cep telefonuyla güvenlik güçlerinden yardım talep etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri ve özel harekat polisleri iz takip köpeği kullanarak arama çalışması başlattı.

AĞAÇLIK BİR ALANDA BULUNDU

Aramaya katılan "Şah" isimli polis iz takip köpeğinin yardımıyla kayıp çocuk, yol kenarında ağaçlık alanda bulundu.

Sağlık durumu iyi olan Berrak, ailesine teslim edildi. Baba Mahsun Altunç, çocuklarını bulan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

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