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Kayıp Amerikalı Joe Yat Yung Chan cezaevinde çıktı

İstanbul’da kaybolduğu düşünülen, ancak cinayete teşebbüsten tutuklandığı anlaşılan Yung Chan'la ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 11.01.2017 - 09:06
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JOE

Yaklaşık 10 gün önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran Amerikan Başkonsolosluğu, vatandaşları Joe Yat Yung Chan’ın İstanbul’da kaybolduğunu bildirdi.

Başvuru üzerine harekete geçen İstanbul polisi, Chan’ın Kocaeli’nde cezaevinde olduğu bilgisine ulaştı.

KOCAELİ CEZAEVİNDE

Kayıp Amerikalı turistin Türkiye’ye geldikten kısa bir süre sonra Kocaeli’nde karıştığı bir olayda ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklandığı belirlendi. Polis, bu bilgileri ABD Başkonsolosluğu’na iletti.

NUSAYBİN'DE DE GÖZALTINA ALINMIŞ

Habertürk'ün haberine göre; Cezaevinde bulunan Chan’ın 24 Kasım 2016’da Mardin’in Nusaybin ilçesinde polis tarafından gözaltına alındığı da ortaya çıktı.

Yol kontrolü sırasında 37 yaşındaki ABD’linin İstanbul plakalı aracından iki profesyonel kamera, bir yaka kamerası, bir küçük ve bir büyük drone, dokuz kayıt kaseti, fotoğraf makinesi, hard disk, flash bellek, düdüklü pusula ve laptop çıktı.

Kayıp Amerikalı Joe Yat Yung Chan cezaevinde çıktı

Üzerinde de çelik yelek bulunan esrarengiz Amerikalının, işlemlerinin ardından ‘casusluk faaliyetinde bulunduğu’ iddiasıyla adliyeye çıkarıldığı, serbest bırakıldığı öğrenildi.

POLİSİN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTI

Sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi tarafından Kocaeli Geri Gönderme Merkezi’ne alındığı öğrenilen Chan’ın burada karıştığı bir olay sırasında polis memurunun silahını almak istediği ileri sürüldü. Bu olay nedeniyle tekrar gözaltına alınan Joe Yat Yung Chan’ın tutuklandığı bildirildi.

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