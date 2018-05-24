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Kayıp Çağdaş, komşusunun foseptiğinde ölü bulundu

Samsun'da 6 gün önce kaybolan Çağdaş Adıgüzel'in, komşusunun evinin foseptiğinde cansız bedeni bulundu.

DHA | 24.05.2018 - 02:04..
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Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde oturan Çağdaş Adıgüzel(35), 6 gün önce kayboldu. Adıgüzel’in kaybolmasının ardından ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri Çağdaş Adıgüzel’i evinin yakınlarında ve Samsun genelinde aramaya başladı. Aramalara daha sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de katıldı.

Kayıp Çağdaş, komşusunun foseptiğinde ölü bulundu

KOMŞUSUNUN FOSEPTİĞİNDE CESEDİ BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği'nin yaptığı aramalarda Çağdaş Adıgüzel’in evinin karşısındaki E.E.’ye ait yazlığın foseptiğinde cesedi bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Kayıp Çağdaş, komşusunun foseptiğinde ölü bulundu

DUVARDA KAN VE SAÇMA İZLERİ

Evin içerisinde yapılan incelemede de duvarlarında kan izlerine ve tüfeğe ait saçma izlerine rastlandı. Polis ekipleri, Çağdaş Adıgüzel’in kaybolmasından sonra ortada görünmeyen evin sahibi E.E.’yi aramaya başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayıp Çağdaş, komşusunun foseptiğinde ölü bulundu

Kayıp Çağdaş, komşusunun foseptiğinde ölü bulundu

Kayıp Çağdaş, komşusunun foseptiğinde ölü bulundu

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