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Kayıp genci öldürüp toprağa gömdüler

Eskişehir'de 4 yıl önce kayıp olarak aranan Burçin Kul'un bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

17.11.2017 - 16:39
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20 Ocak 2014 tarihinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Odunpazarı Polis Merkezi'ne başvuruda bulunan Burçin Kul'un annesi, oğlunun 20 Eylül 2013 tarihinden bu yana kayıp olduğunu bildirdi. İl Emniyeti Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu tarafından oluşturulan özel ekip, yaptığı çalışmalar neticesinde Burçin Kul'un bir süre L.D. ile aynı evde kaldığını belirledi.

Kayıp genci öldürüp toprağa gömdüler

ÖLDÜRÜP BOZDAĞ'DA GÖMDÜLER

Yapılan teknik çalışmalar sonucunda L.D. gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, çıkan tartışma sonucunda Burçin Kul'u evde bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedini de kayınbiraderi Y.K. ile birlikte Bozdağ mevkiine götürüp, burada toprağa gömdüklerini, evdeki kan izlerini de Y.C. adlı kadının temizlediğini itiraf etti.

Kayıp genci öldürüp toprağa gömdüler

KAFATASI VE KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Polis ekipleri, şüphelinin ifadeleri üzerine Y.K. ve Y.C.'yi de gözaltına aldı. L.D.'nin cesedi gömdüğü yerde iş makineleriyle yapılan kazıda, Burçin Kul'a ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Emniyette sorguları tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, kafatası ve kemik parçalarını da kağıt poşet içerisinde adliyeye getirdi.

Kayıp genci öldürüp toprağa gömdüler

Kayıp genci öldürüp toprağa gömdüler

Kayıp genci öldürüp toprağa gömdüler

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