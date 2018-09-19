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Kayıp kadın bulundu, ateş açarak sevindiler

Erzurum Aşkale'de pazar günü kaybolan ve bugün bulunan 2 çocuk annesinin bulunmasını, vatandaşlar havaya tüfekle ateş açarak kutladı.

İHA | 19.09.2018 - 16:49..
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Aşkale Koşapınar Mahallesi’nde 16 Eylül’de öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 2 çocuk annesi Pınar Unus’u (34) bulmak için sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlatıldı.

20 KM UZAKLIKTA BULUNDU

Aşkale İlçe Jandarma, AFAD ve özel harekat ekipleri ile mahalleliden oluşan yaklaşık 200 kişinin katıldığı ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda Unus, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki bir gölet kenarında bulundu.

Kayıp kadın bulundu, ateş açarak sevindiler

HAVAYA ATEŞ AÇARAK KUTLADILAR

Ailesine haber verilen Unus, sağlık kontrolü için Aşkale İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ilk kontrollerin ardından sevk edilen Pınar Unus, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi altına alındı.

Öte yandan Pınar Unus’un bulunma esnasında bazı vatandaşlar havaya tüfekle ateş açarak kutlama yaptı.

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