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Kayıp kadın Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Bodrum'dan Yunanistan'a geçmeye çalışan kayıp kadın ve çocukları sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak emniyet müdürlüğüne sevk edildi.

İHA | 26.10.2018 - 20:40..
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Ortakent sahilinden 2 metrelik lastik botla denize açılan 3’ü çocuk 5 kişi denizde sürüklenmeye başladı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından bota kurtarma operasyonu düzenlendi.

KAYIP İLANIYLA ARANIYORDU

Çelebi burnunda yapılan kurtarma çalışmalarının ardından lastik botta bulunan şahısların Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Kadının hareketlerinden şüphelenerek kimlik kontrolü yapan ekipler, kadının günlerdir arandığı ve evden kaçtığını öğrendi. Tekneden kurtarılan kayıp kadın, çocukları ve sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Yunanistan’a kaçarken yakalanan kadının eşi tarafından Balıkesir Emniyetine kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi.

Sahil güvenlik ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan şahıslar Bodrum Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

Kayıp kadın Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Kayıp kadın Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Kayıp kadın Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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