taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.424
USD
3,6401
EURO
3,9043
ALTIN
150,33
PETR
51,9300

Kayıp Malezya uçağının bulunduğu iddia edildi

Bir grup biliadamı, üç yıl önce kaybolan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın enkazını bulduğunu açıkladı.

23.04.2017 - 11:22
  1. Haberler
  2. Dünya

Üç sene önce gizemli bir şekilde kaybolan Malezya Havayolları'nın MH370 sefer sayılı Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan uçağıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Kayıp Malezya uçağının bulunduğu iddia edildi

Uçağın enkazına ulaşmaya çalışan Avustralyalı bilimadamları, yaptıkları çalışmalar sonucunda, enkazın belirledikleri 25 bin kilometrekarelik bir alanda olduğunu açıkladı.

ÇOK YÜKSEK İHTİMALLE TESPİT EDİLDİ

Bilimadamları belirlenen alanın daha önce arama çalışmaları yapılan 120 bin kilometrekarelik alanın daha kuzeyinde yer aldığını açıkladı.

Araştırma grubu adına konuşan ve uçağın yerini 'çok yüksek ihtimalle' tespit ettiklerini söyleyen Dr. David Griffin, "Son yaptığımız çalışmalar, MH370'in çok yüksek ihtimalle yeni belirlediğimiz arama alanında olduğunu gösteriyor. Kesinlikle emin olamayız ancak elimizdeki bütün kanıtlar bizi bu noktaya getiriyor ve son yaptığımız çalışma elimizdeki bulgulara daha fazla güvenmemizi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kayıp Malezya uçağının bulunduğu iddia edildi

BİR SÜRE ÖNCE ÇALIŞMALAR SONLANDIRILMIŞTI

Daha önce çok uzun bir süre yürütülen arama çalışmalarının ardından kayıp uçağın sadece küçük bir uçak parçasına ulaşılmış ve bunun üzerine çalışmalar sonlandırılmıştı.

Arama çalışmalarını organize eden Çin, Avustralya ve Malezya, bir süre önce çalışmaların sona erdiğini açıklamış ve uçağın yeriyle ilgili somut bir kanıt elde edilene arama çalışmalarına bütçe ayrılmayacağını duyurmuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadıköy'de hayırcılar ezanı protesto etti

Kadıköy'de hayırcılar ezanı protesto etti

653
Suudi Arabistan'da üst düzey isimler görevden alındı

Suudi Arabistan'da üst düzey isimler görevden alındı

53
Gece kulübü önünde silahlı kavga: 2 yaralı

Gece kulübü önünde silahlı kavga: 2 yaralı

23
Ordu'da kayıp lise öğrencisi kızlar bulundu

Ordu'da kayıp lise öğrencisi kızlar bulundu

14
Anıtkabir'de 23 Nisan için ilk tören

Anıtkabir'de 23 Nisan için ilk tören

38
Gezi'nin piyanisti Almanya'da eyleme katıldı

Gezi'nin piyanisti Almanya'da eyleme katıldı

6
Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebek sokağa terk edildi

Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebek sokağa terk edildi

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM