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Kaymakam Gültekin içindeyken araçta yangın çıktı

Osmaniye’nin Bahçe İlçesi Kaymakamı Müfit Gültekin'in aracı seyir halindeyken alev aldı. Kaymakam Gültekin ve koruması son anda hayatını kurtardı.

İHA | 13.07.2018 - 00:30..
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Kaymakam Müfit Gültekin’in içinde bulunduğu Osman Traş idaresindeki makam aracı, Hasanbeyli yol ayrımında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kaymakam Gültekin içindeyken araçta yangın çıktı

Kaymakam Gültekin içindeyken araçta yangın çıktı VİDEO

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Aracın motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede tüm otomobili sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerin de desteğiyle yaptığı müdahale sonucu söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaymakam Müfit Gültekin ve Osman Traş yanan otomobilden son anda inerek kurtuldular.

Kaymakam Gültekin içindeyken araçta yangın çıktı

Kaymakam Gültekin içindeyken araçta yangın çıktı

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