Kaymakam Müfit Gültekin’in içinde bulunduğu Osman Traş idaresindeki makam aracı, Hasanbeyli yol ayrımında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kaymakam Gültekin içindeyken araçta yangın çıktı VİDEO



ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Aracın motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede tüm otomobili sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerin de desteğiyle yaptığı müdahale sonucu söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaymakam Müfit Gültekin ve Osman Traş yanan otomobilden son anda inerek kurtuldular.