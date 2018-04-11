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Kayseri Havalimanı'nda yolcu sayısı arttı

Kayseri Havalimanı'nda iç hatlarda 158 bin 66, dış hatlarda 14 bin 457 yolcu taşındı. Böylece geçen yılın aynı ayına göre yolcu sayısı yüzde 13 artış gösterdi.

AA | 11.04.2018 - 16:00..
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Kayseri Havalimanı'nda mart ayında taşınan yolcu sayısı, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 arttı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, mart ayında Kayseri Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiğinin, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artışla 158 bin 66, dış hat yolcu trafiğinin ise yüzde 30 artışla 14 bin 457'ye ulaştığı, toplamdaki artışın ise yüzde 13 ile 172 bin 523 olduğu belirtildi.

ARTIŞ YAŞANDI

Açıklamada, mart ayında havalimanında iniş- kalkış yapan uçak sayısına bakıldığında, iç hatlarda bir önceki yılın aynı ayına göre bin 26 olduğu, dış hatlarda ise 145 ile yüzde 4 'lük artış yaşandığı bildirildi. Uçak trafiğinde iniş-kalkış yapan uçak sayısının bin 171'e ulaştığı vurgulandı. Kayseri Havalimanı'nda yük trafiğinin ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 arttığı, toplamda bin 504 ton olarak gerçekleştiği ifade etti.

3 AYDA 500 BİN YOLCU

Kayseri Havalimanı'ndan, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 500 bin 528 yolcu hizmet alırken, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 3,2 artışla 3 bin 320'ye, yük trafiği ise yüzde 24 artışla 4 bin 709 tona ulaştığı kaydedildi.

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