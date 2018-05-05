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Kayseri Şehir Hastanesi açıldı

500 milyon euro yatırım yapılan ve en büyük şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan Kayseri Şehir Hastanesi, modern hizmet anlayışıyla kapılarını hastalarına açıyor.

AA | 05.05.2018 - 19:03..
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Kayseri Şehir Hastanesi açıldı

Sağlık Bakanlığı ve kamu-özel iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında, hizmet vermeye başlayan 4 şehir hastanesine bir yenisi daha eklendi.

EN BÜYÜK ŞEHİR HASTANESİ OLACAK

5'inci olarak açılacak olan ve en büyük şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan Kayseri Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmet vermeye başladı.

Kayseri Şehir Hastanesi 5 Mayıs'ta açılıyor VİDEO

Kayseri Şehir Hastanesi açıldı

5 YILDIZLI OTEL KONSEPTİYLE DÜZENLENDİ

Çevresindeki Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde gibi illere de sağlık hizmeti verecek olan hastane, 4 ana hastane binası ile fizik tedavi ve adli tıp birimlerini kapsıyor. 5 yıldızlı otel konseptiyle inşa edilen Kayseri Şehir Hastanesi, modern hizmet anlayışıyla hastalarını tedavi etmeye başlıyor.

Kayseri Şehir Hastanesi açıldı

Akıllı teknolojik sistemlerle donatılmasıyla dikkatleri çeken hastaneye acil hastalar helikopter ambulansla getirilirken, doğrudan ameliyathaneye veya yoğun bakım odalarına ulaşılabiliyor.

Kayseri Şehir Hastanesi açıldı

7/24 HİZMET VEREN ÇAĞRI MERKEZİ

Hastanede sağlık hizmetleri Bakanlık personeli; idari, teknik ve temizlik gibi hizmetler ise özel sektör kanalıyla yürütülecek. 7/24 hizmet verecek olan çağrı merkezi ile hastaneye istedikleri her an ulaşabilecek olan hastalar ve yakınları vakit kaybetmeden hizmet alabilecek.

Kayseri Şehir Hastanesi açıldı

Kayseri Şehir Hastanesi açıldı

Kayseri Şehir Hastanesi açıldı

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