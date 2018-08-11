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Kayseri Şehir Hastanesi göz kamaştırıyor

Kayseri Şehir Hastanesi, üst düzey teknolojisi ve hijyenik hali ile dikkat çekiyor.

AA | 11.08.2018 - 16:20..
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Yıllık ortalama 3,5 milyon hastaya sağlık hizmeti sunulan Kayseri'de, açılan şehir hastanesi sağlık hizmetinde büyük bir yükü ortadan kaldırdı. Bünyesinde 253 yoğun bakım ünitesi, hijyenik doğum odası, bin 607 yatak kapasitesi bulunduran Kayseri Şehir Hastanesi, konforunun yanı sıra tecrübeli sağlık kadrosu ile göz dolduruyor.

Kayseri Şehir Hastanesi göz kamaştırıyor

1607 YATAK BULUNUYOR

413 poliklinik odası, hibrit ameliyathaneleri, 253 yoğun bakım ünitesi, 43 ameliyat masası olmak üzere toplam bin 607 yataklı hastanede çevre illerden gelen hastalarda tedavi görüyor. Hastanede, girişimsel radyoloji ve cerrahi işlemlerin tek ameliyat odasında gerçekleştirilmesine imkan sunan hibrit ameliyathanelerin yanı sıra 10 adet erişkin ve 10 adet pediatrik olmak üzere 20 yataklı Kemik İliği Tranplantasyon (KIT) merkezi de yer alıyor.

Kayseri Şehir Hastanesi göz kamaştırıyor

ANNELERE KEYİFLİ DOĞUM ODASI YAPILDI

Tüp bebek uygulamasının da olduğu hastanede annelere özel "Keyifli doğum odası" hizmeti de bulunuyor. 3 bin 200 araçlık kapalı, 200 araçlık açık otoparkın yanı sıra helikopter pisti de yapıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi göz kamaştırıyor

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