Kayseri'de 15 köpeğin saldırdığı kadını işçiler kurtardı

Kayseri'nin Talas ilçesinde başıboş 15 köpeğin saldırısına uğrayan ve 80 yerinden ısırılan kadın, çevredekiler tarafından kurtarılarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kuduz tedavisine alındı.

ÖNCE BİR KÖPEK HAVLADI

3 çocuk annesi Hatice Uygur, olay anı ve sonrasını şöyle anlattı: "Oğluma para göndermek için çıktım. Tarlanın içinden gidiyordum. Önce bir köpek bana yaklaştı ve üzerime gelerek havladı.

15 TANESİ BİRDEN SALDIRDI

Ardından da tarladaki yaklaşık 15 köpek saldırdı. Uzaklaştırmaya çalışsam da sonuç alamadım. 'İmdat, can kurtaran yok mu?' diye bağırdım.

DEFALARCA ISIRDILAR

Köpekler beni defalarca ısırdı. Tarla yakınındaki inşaatlarda çalışan işçiler yardımıma geldi.

İŞÇİLER KURTARDI

İşçiler ellerine aldıkları demirlerle köpekleri kovaladı. Çağrılan 112 ekipleri beni hastaneye getirdi. Kafama ve kollarıma dikiş atıldı. Kulaklarım parçalanmış. Bacaklarımı da ısırmışlar. Karnımı parçalayacaklardı. Ama, yüz üstüne yatarak kurtuldum. Allah'a dua edip, 'Kurtar beni' dedim. Hala şoktayım."