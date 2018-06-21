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Kayseri’de 235 kilogram eroin ele geçirildi

Kayseri'de narkotik ekiplerinin başlattığı uyuşturucu operasyonunda 235 kilogram eroin yakalandı.

İHA | 21.06.2018 - 22:33..
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Mobilya üretimi yapılan fabrikaya baskın yapan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 235 kilogram eroin buldu

Kayseri’de 235 kilogram eroin ele geçirildi


JACK UYUŞTURUCUYU BULDU

Yapılan baskında mobilyaların arasına zulalanan 235 kilogram eroin ele geçirildi. Narkotik arama köpeği 'Jack’in de arama yaptığı operasyonda, 1 kişi de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, kentte yaptığı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Kayseri polisinin ele geçirdiği 235 kilogram eroin rekor olarak değerlendirildi. Yakalanan eroine de el konuldu.

Kayseri’de 235 kilogram eroin ele geçirildi

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