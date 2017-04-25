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Kayseri'de bir kişi uyuşturucudan öldü

Kayseri'de uyuşturucu kullandığı tespit edilen Hakan Göçer, virane bir evin önünde ölü bulundu.

25.04.2017 - 09:56
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Kayseri Caferbey Mahallesi Atpazarı Caddesi Eski Kayseri Mahallesi arkasında restorasyon işinde çalışan işçiler, yerde yatan bir kişiyi görünce 155'e ihbarda bulundu.

UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri, terk edilmiş tek katlı eski bir binanın kapısının önünde yatan kişinin ölmüş olduğunu belirledi.

Yapılan ilk incelemede, Üzerinden Hakan Göçer adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin, kullandığı uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ceset, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayseri'de bir kişi uyuşturucudan öldü

Kayseri'de bir kişi uyuşturucudan öldü

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