1 Siirt'teki operasyonlarda 23 terörist öldürüldü Türk Silahlı Kuvvetleri başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya büyük darbeler indiriyor.

2 Henüz popüler olmayan büyüleyici yerler Eğer siz de gürültüden ve kalabalıktan uzaklaşıp, cennet gibi bir yerde tatil yapmak istiyorsanız, size huzur dolu 15 alternatif bulduk.

3 Kayseri'de Filipinli çift 829 sikkeyle yakalandı Valizlerinde 829 sikke ele geçirilen Filipinli çift çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

4 Katarlı yatırımcılar Ordu'da Bir grup Katarlı iş adamı Ordu'ya gelerek Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda yatırım yapmayı talep ettikleri arazileri gezdi.

5 Borsa rekor tazeledi Borsa, 100.440,39 puan ile tarihinin en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

6 İzmir'de aşırı sıcaklar etkili oluyor İzmir'de bugün hava sıcaklığı 40 derece ölçüldü, bunun 2007 yılından bu yana görülen en yüksek haziran ayı sıcaklığı olduğunu bildirildi.