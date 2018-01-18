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Kayseri'de hareket eden kar topları

Kayseri'de kendi kendine hareket eden kar topları, köylüleri şaşkına çevirdi. İlk kez oluşan doğa olayı, ABD'deki "hareket eden taşlar"ı anımsattı.

İHA | 18.01.2018 - 15:59..
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Şehir merkezine 87 kilometre uzaklıktaki İnliören köyünde sabah saatlerinde ortaya çıkan ve kendi kendine hareket eden silindir şeklindeki gizemli kar topları, görsel şölen oluşturdu.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı İnliören Mahallesi'nde gece etkili olan kar yağışının ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kendiliğinden oluşan ve kendi kendine ilerleyerek ardında izler bırakan binlerce silindirik kar topu adeta mahallenin etrafını sardı. Bu gizemli doğa olayını mahalle sakinlerinden Ramazan Gök fotoğrafladı.

"BÖYLE BİR ŞEYİ İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Sabah saat 6 sularında hayvanlara bakmak için evden çıkan Ramazan Gök, bir anda mahallenin yanına kadar gelen kar toplarını görünce hemen fotoğraf makinesine sarıldı ve bu ilginç olayı fotoğrafladı.

Kayseri'de hareket eden kar topları

Olayı anlatan Ramazan Gök, "Sabah erken saatlerde hayvanlara bakmak için evden çıktığımda ilginç bir manzarayla karşılaştım ve hemen telefonumu alıp görüntü aldım. Eve tekrar gelip 58 yaşındaki babama sorduğumda böyle bir şeyi ilk defa gördüğünü söyledi. Tahminimize göre; dün gece sabaha kadar esen karayel, kar tabakasını kilometrelerce sürükleyip köyün kenarına silindir şeklinde kar tabakası olarak getirmişti. Bu durumu gören bir çok köylü de şaşkınlığa kapıldı. Köyümüzde yaşı büyük olanlar böylesine bir olayı daha önce hiç görmediklerini söyledi." dedi.

HAREKET EDEN TAŞLARI ANIMSATTI

Güneşin çıkmasıyla yarım saat içinde eriyen ve sayıları binlerceyi bulan ilginç kar topları, akıllara bilim insanlarının yıllarca çözmek için çaba harcadığı ünlü ABD'nin Kaliforniya ile Nevada eyaletlerinin sınırında bulunan Death Valley de (Ölüm Vadisi), bulunan ve hareket eden taşları getirdi.

Kayseri'de hareket eden kar topları

Kayseri'de hareket eden kar topları

Kayseri'de hareket eden kar topları

Kayseri'de hareket eden kar topları ABD'de bulunan Ölüm Vadisi'ndeki hareket eden taşlar

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