taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.898
USD
4,8561
EURO
5,6707
ALTIN
194,02
PETR
74,8600

Kayseri'de intihara kalkışan genç kızı polis kurtardı

İntihar etmek için oturduğu evin penceresine çıkan genç kız, atlamak üzereyken polis tarafından son anda kurtarıldı.

İHA | 14.07.2018 - 01:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 14 yaşındaki İ.G., pencereye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Genç kızın atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri pencere altına branda açarken, polis ekipleri de İ.G.’yi ikna etmeye çalıştı.

Kayseri'de intihara kalkışan genç kızı polis kurtardı

POLİS, GENÇ KIZI SON ANDA TUTTU

İkna çalışmalarını sürdüren polis, İ.G.’nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak atlamak üzere olan genç kızı son anda tuttu. Bir süre ’tutmayın beni’ diyerek polise direnen İ.G., uzun uğraşlar sonucu içeri alındı.

Öte yandan çevrede toplanan vatandaşlar, genç kızın kurtarılmasını soluk soluğa takip etti. İlk müdahalesi yapılan İ.G., kontrol için ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adnan Oktar'a destek eylemi

Adnan Oktar'a destek eylemi

280
Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik değerlendirmesi

Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik değerlendirmesi

104
Erdoğan kur baskısını azaltmak için işe koyuldu

Erdoğan kur baskısını azaltmak için işe koyuldu

133
Denizli'de Japon geline Türk düğünü

Denizli'de Japon geline Türk düğünü

10
Irak'taki gösteriler başkente sıçradı

Irak'taki gösteriler başkente sıçradı

3
Şanlıurfa’da terör örgütü propagandasına gözaltılar

Şanlıurfa’da terör örgütü propagandasına gözaltılar

2
Kısıklı'da demokrasi nöbeti

Kısıklı'da demokrasi nöbeti

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM