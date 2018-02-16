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Kayseri'de motosikletçiler Mehmetçik için toplandı

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için Kayseri'de toplanan yaklaşık 100 motosikletçi, Türk bayraklarıyla şehir turu attı.

İHA | 16.02.2018 - 05:08..
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Kayseri Motosiklet Kulübü öncülüğünde düzenlenen kortej öncesinde yaklaşık 100 motosikletçi Mimarsinan Parkı'nda toplandı. Türk bayraklarıyla şehri turlayan motosikleçiler Mehmetçik'e destek verdi.

Kayseri'de motosikletçiler Mehmetçik için toplandı

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI'YLA BAŞLADI

Türk bayrakları ile donattıkları motosikletleri ile tura başlayan motosikletçilere Kayserililer de ilgi gösterdi. Güvenlik önlemleri arasında Kartal Hava Şehitliğine gelen motosikletçiler, burada saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Kayseri'de motosikletçiler Mehmetçik için toplandı


"GİTMEYE DE HAZIRIZ"

Kortej hakkında bilgiler veren KAYMOK üyelerinden Bülent Eker, "Bugün birçok arkadaşımız bizim için çok önemli olan bugünde toplandık. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı’nda onlarca askerimizin yanında olduğumuzu göstermek için bu etkinliği yaptık. Damarlarımızda taşıdığımız kan Türk kanı olduğu için şuanda buradayız. Bizde bundan onur duyuyoruz. Hepimiz askeriz. Askerlerimiz orada kendi görevlerini en iyi şekilde yapıyorlar ama bizde askeriz. Her dakika bize ihtiyaç duyulduğu halde gitmeye de hazır olduğumuzu göstermek için buradayız" ifadelerini kullandı.

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