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Kayseri'de trafik kazası: 4 ölü

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Kuzey Çevre yolu Oymaağaç kavşağında park edilmiş TIR’a otomobil arkadan çarptı.

21.07.2017 - 20:20
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Kayseri çevre yolunda saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, 38 ZU 010 plakalı otomobil, yol kenarında park etmiş Azeri sürücü Raim Bedelov yönetimindeki 90-JO-998 plakalı TIR’ın dorsesine iddiaya göre arkadan hızla vurdu.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NDE OKUYORLARDI

Kazada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve kanal İdaresi (KASKİ) tesislerinde staj yaptıkları belirtilen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Meslek yüksek Okulu öğrencisi 4 genç yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de trafik kazası: 4 ölü

Kayseri'de trafik kazası: 4 ölü VİDEO

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, 112 ambulanslarıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kuzey Çevre yolunda trafik bir süre aksadı. Gözaltına alınan TIR şoförü, levhalara bakarak gideceği yönü bulmak için durduğu sırada, arkadan gelen aracın hızla dorsesine çarptığını söyledi.

Kayseri'de trafik kazası: 4 ölü

Kayseri'de trafik kazası: 4 ölü

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