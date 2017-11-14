Kayseri'de 'usulsüz engelli raporu' operasyonu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde, düzenledikleri usulsüz engelli raporlarıyla 3 bin 600 çalışma gününü tamamlayan bazı kişilerin vergi indiriminden yararlanmaları ve Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) emekli olmalarını sağladıkları öne sürülen şebeke üyeleri ile bu yolla emeklilik hakkı kazanan 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

31 KİŞİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, zanlılardan 31'i "nitelikli dolandırıcılık" ve "kamu kurumu dolandırıcılığı" suçlarından gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 kişi ise aranıyor.