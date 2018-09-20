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Kayseri'de yakalanan 2 IŞİD'li tutuklandı

Kayseri'de IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde 'Sincar askeri emiri' Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi ile Telafer'de örgüt adına faaliyet yürüten oğlu tutuklandı.

AA | 20.09.2018 - 17:56..
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, Irak'ta bulunduğu dönemde IŞİD'in sözde 'Sincar askeri emiri' ve örgütte ağır silahçı olarak görev yaptığı tespit edilen Iraklı Abdülhalık Kurdi ile örgüt adına Telafer'de faaliyette bulunan oğlu Mehdi Kurdi'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDILAR

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün kentte belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kayseri'de yakalanan 2 IŞİD'li tutuklandı

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