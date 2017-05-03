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Kayseri'de yakalanan PKK'lı terörist 'canlı bomba' çıktı

Çalıştığı inşaatta düzenlenen operasyonla yakalanan teröristin Kobani'den Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

03.05.2017 - 10:05
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerince çalıştığı şehir hastanesi inşaatı şantiyesinde kaldığı konteynere gece yapılan baskınla yakalanan PKK'lı terörist Mustafa Birim'in uyuyan hücreye bağlı canlı bomba olduğu, keşif ve milis örgütlenmesi faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi.

5 YIL EĞİTİM ALDI

Diyarbakır Dicle İlçesi doğumlu Mustafa Birim’in, Kandil’de bölücü terör örgütünün kamplarında 5 yıl eğitim aldıktan sonra 2014 yılında Kobani’ye, oradan da 2015 yılında Türkiye’ye giriş yaparak, 2016’da Kayseri’deki eniştesinin yanına geldiği öğrenildi.

Kayseri'de yakalanan PKK'lı terörist 'canlı bomba' çıktı

DAĞ KADROSUNDAN

Burada, Kocasinan ilçesindeki halen yapımı süren şehir hastanesi inşaatında işçi olarak çalışan ve diğer işçilerle birlikte yatakhane olarak kullanılan konteynerde kalan Mustafa Birim’in örgütün dağ kadrosundan olduğu ortaya çıktı.

Mustafa Birim'in TEM Şubesindeki sorgusu sürüyor.

Kayseri'de hastane inşaatında çalışan PKK'lı yakalandı haberi

Kayseri'de yakalanan PKK'lı terörist 'canlı bomba' çıktı

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