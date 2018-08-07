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Kayseri'deki katilin cinayet anları kameraya yansıdı

Hapisten çıktıktan sonra bir kişiyi daha öldürüp toplamda 7 cinayet işleyen seri katilin, Kayseri'de gerçekleştirdiği cinayet güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 14:31..
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Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi'nde bir iş adamına ait villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz, 2 Ağustos günü akşam saatlerinde, güvenlik noktasında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Güvenlik görevlisini öldüren şahsın cinayet anları kameraya yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Polis sorgusunda güvenlik görevlisinin silahını çok beğendiği için öldrüdüğünü itiraf eden katil zanlısı, dışarda yaşanan boğuşmanın ardından Yılmaz'ı vurarak öldürdüğü, ardından da güvenlik kulübesine girerek yerde yatan görevliyi gasbetti.

Seri katil Kayapınar 7 yılda 7 kişiyi katletti VİDEO

7 KİŞİNİN KATİLİ

Kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi öldüren şahıs, Kayapınar, merkez Melikgazi ilçesi Yıldırm Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Şüphelinin evinden yapılan aramada, öldürdüğü güvenlik görevlisinden gasp ettiği tabanca ve olayda kullandığı tüfek, eldiven ve kar maskesi bulundu.

Şüphelinin evinde ayrıca çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan Kayapınar, emniyette ilk sorgusunda cinayeti güvenlik görevlisinin silahını beğendiği, bu nedenle cinayeti işlediğini söyledi.

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