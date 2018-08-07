Kayseri'nin gizli kalmış güzelliği: Soysallı Pınarları

Ülkemizin her bir köşesi olağanüstü güzellikte fakat ne yazık ki çoğu bilinmiyor. Bu gizli kalmış güzelliklerimizden birisi de görenleri büyüleyen bir doğaya sahip olan Kayseri'deki Soysallı Pınarları.

KAYNAĞI DAĞLARIN ETEKLERİNDEN SÜZÜLEN SULAR

Erciyes Dağı'nın batısında bulunan Soysallı Pınarları, dağların zirvesindeki karların erimesinden beslenerek göl halini alıyor.

Soysallı Pınarları aynı zamanda, dünyanın en güzel kuş cennetlerinden biri olarak bilinen Sultan Sazlığı'nın da tek doğal kaynagı.





HAYAL GİBİ BİR MANZARAYA SAHİP

Burada oluşan küçük adacıklar ve ağaçlar insana rüyadaymışçasına bir his uyandırıyor.

Pek az olan ziyaretçilerinin hayranlıkla ayrıldığı bu manzara yeni ziyaretçilerini bekliyor.