Kayyum atanan belediyeden hastalar için servis aracı

İçişleri Bakanlığınca Kulp Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Fatih Dülgeroğlu'nun ilçedeki vatandaşları belediye hizmeti ile tanıştırmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

HASTALARA ÖZEL HİZMET

Bu kapsamda Dülgeroğlu'nun talimatı ile hastaların ulaşım sıkıntısının çözülmesi için servis aracı tahsis edildi.

Servis aracı her gün 07.00 ile 17.00 saatlerinde hastaları belirlenen noktalardan alarak, hastaneye ulaştırıyor.

Dülgeroğlu, yaptığı açıklamada, hastanenin ilçe dışında olduğunu belirterek, hastaların hastaneye ulaşım konusunda sıkıntı yaşadığını tespit ettiklerini aktardı.

Vatandaşlara rahat ve ücretsiz bir ulaşım imkanı sağlamak üzere bu çalışmayı başlattıklarını vurgulayan Dülgeroğlu, özelikle yaşlı ve hasta vatandaşlara rahat bir şekilde hastaneye gidip gelme imkanı sunmak istediklerini aktardı.

PROJE ÇOK İYİ OLDU

Dülgeroğlu, hizmetin halka hayırlı olması temennisinde bulundu. Ücretsiz ulaşım hizmetinden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, "Bu proje bizim için çok iyi oldu. Bazen hastaneye gidecek paramız olmuyordu. Bu hizmeti hayata geçirenlerden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.