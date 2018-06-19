Kaza yapan aracın motoru yerinden fırladı

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Seçime 5 gün kala anketlerde son durum

Sonar ve Konda seçime sayılı günler kala "Bugün seçim olsa" sorusuna yanıt aradı. Sonar anketine göre seçim 2. tura kalırken, Konda'da yüzde 51,4 ile Cumhur İttifakı 1. turda kazanıyor.