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Kaza yapan aracın motoru yerinden fırladı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, bir aracın motoru dışarıya fırladı.

İHA | 19.06.2018 - 21:11..
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Ulaş ilçesinde meydana gelen kazada, Murat I. yönetimindeki 42 SJ 476 plakalı otomobil ile Ali T. idaresindeki 34 RL 0487 plakalı otomobil çarpıştı.

Murat I. idaresindeki otomobil defalarca takla atarak tarlaya uçtu. Kazada otomobilin motoru da yerinden fırladı. Ali T. idaresindeki otomobil ise takla atarak refüjde durabildi.

Kaza yapan aracın motoru yerinden fırladı

1 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüler olay yerine gelen ambulanslarla Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı sürücülerden Murat I.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza yapan aracın motoru yerinden fırladı

Kaza yapan aracın motoru yerinden fırladı

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