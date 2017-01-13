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Kaza yapan askere müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı

Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilde yaralanan 2 kişi ile bu kişileri ambulansa taşıyan sağlık görevlilerine otomobil çarptı.

13.01.2017 - 02:35
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Kaza yapan askere müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı

Kazada, askerden dağıtım iznine gelen 21 yaşındaki Adil Erhan Özdurmuş kaldırıldığı hastanede öldü, 2'si sağlık görevlisi 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Özdemirbey Caddesi'nde meydana geldi. Samsun'da vatani görevini yaparken dağıtım izini için memleketi Gaziantep'e gelen Adil Erhan Özdurmuş, askerden getirdiği üniformayı giyip, yanına da arkadaşı Enes Birincioğlu'nu alarak otomobille gezintiye çıktı.

Kaza yapan askere müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı

Karataş'tan Düztepe yönüne giden Özdurmuş yönetimindeki 27 KT 303 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, Özdurmuş ve arkadaşı Birincioğlu yaralandı.

OTOMOBİL YARALILAR İLE SAĞLIK EKİBİNE ÇARPTI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı iki arkadaşı ambulansa taşımak için sedyeye aldı. Taşıma sırasında aynı yönden gelen 20 yaşındaki Oğuzhan Pekmezci yönetimindeki 27 DN 793 plakalı otomobil, önce yaralılar ve sağlık görevlilerine, ardından da ambulansa çarpıp karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

Kaza yapan askere müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı

İkinci kazada da sağlık görevlileri İlknur Bedir ve Berna Kavak ile otomobil sürücüsü Oğuzhan Pekmezci yaralandı. Yaralı 5 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

ASKER İKİNCİ KAZADA DA DARBE ALDI

Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan ve art arda iki kaza geçiren yaralılardan Özdurmuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Birincioğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sağlık personeli ile diğer otomobilin sürücüsünün ise durumlarının iyi olduğu belirtildi. Özdurmuş'un cesedi otopsi için morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza yapan askere müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı

Kaza yapan askere müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı

Kaza yapan askere müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı

Kaza yapan askere müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı

Kaza yapan askere müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı

Kaza yapan askere müdahale eden sağlıkçılara otomobil çarptı

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