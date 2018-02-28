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Kaza yapan sürücü, hem alkollü hem de ehliyetsiz çıktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, arkadaşından habersiz aldığı kamyonetle kaza yapan alkollü sürücü, yara almadan kurtuldu.

İHA | 28.02.2018 - 10:37..
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Karasu çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada, Adapazarı'ndan Karasu istikametine ilerleyen Gökhan Y. idaresindeki 54 B 4752 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yeni stad mevkiinde refüje çarparak yol kenarına savruldu. Kamyonette bulunan sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, ön tekeri kopan ve yaklaşık 30 metre sürüklenen kamyonet kullanılamaz hale geldi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen araç sahibi H.A, hurdaya dönen kamyonetini görünce Gökhan Y.'ye tepki gösterdi.

Kaza yapan sürücü, hem alkollü hem de ehliyetsiz çıktı

"BENDEN HABERSİZ KAMYONETİ ALMIŞ"

Olay yerinde polislere verdiği ifadede, sanayide esnaf olduğunu ve aracını da iş yerinde zannettiğini söyleyen kamyonet sahibi M.A., "Bu arkadaşın pek kimi kimsesi yoktur. Sanayide esnafların yanında takılır. İş yeri sahipleri, ona dükkanlarında yatacak yer falan ayarlar. Bu akşam üstü de bir kaç esnafı dolaştıktan sonra benim yanıma geldi. Yatması için yerini hazırlayıp iş yerinin anahtarını ona bırakarak ayrıldım. Benden habersiz, iş yerimden kamyonetin anahtarını almış. Sonra da kamyoneti almış, burada kaza yapmış. Kamyoneti aldığından benim şimdi haberim oldu." şeklinde konuştu.

Kaza yapan sürücü, hem alkollü hem de ehliyetsiz çıktı

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI

Öte yandan sürücü Gökhan Y.'nin olay yerinde yapılan alkol muayenesinde 1,79 promil alkollü olduğu ortaya çıkarken, aynı zamanda ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Daha önce de ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanmaktan dolayı hakkında işlem yapılan Gökhan Y.'ye alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullandığı ve aracın muayenesi olmadığı gerekçesiyle toplam 3 bin 382 TL para cezası kesildi. Miktarı duyan Gökhan Y., tutanağı imzalamayacağını söyleyerek, kazayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü. Hurdaya dönen kamyonet, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.

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