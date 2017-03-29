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Kaza yapan sürücü polisi görünce tamponunu alıp kaçtı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bariyerlere çarpan sürücü, polis ekibinin geldiğini görünce tamponu otomobilin içine koyup yoluna devam etti.

29.03.2017 - 15:29
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Bugün öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Şirinyalı mevkiinde meydana gelen kazada, İzmit istikametine gitmekte olan 36 yaşındaki Yunus Akay yönetimindeki 34 JB 4825 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı.

TAMPONUNU ARACIN İÇİNE KOYUP KAÇTI

Yunus Akay polis ekibinin geldiğini görünce yerinden çıkan aracının ön tamponunu otomobilin içerisine koyarak kaçtı. Polis, takibe aldığı aracı yaklaşık 5 kilometre sonra Tütünçiftlik mevkiinde durdurdu.

NEDEN KAÇTIĞINI AÇIKLAMADI

Sürücü neden kaçtığını belirtmezken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza yapan sürücü polisi görünce tamponunu alıp kaçtı


Kaza yapan sürücü polisi görünce tamponunu alıp kaçtı

Kaza yapan sürücü polisi görünce tamponunu alıp kaçtı

Kaza yapan sürücü polisi görünce tamponunu alıp kaçtı

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