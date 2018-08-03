Kazada araçları yanan sürücüler olay yerinden kaçtı

Yahşihan ilçesinde mezarlık kavşağında 2 otomobil çarpıştı. 71 EA 930 plakalı otomobildeki LPG tankının yol kenarına savrulması gaz kaçağına neden oldu.
SÜRÜCÜLER ARANIYOR
Yaşanan gaz kaçağı 71 plakalı aracın alev almasını sağladı. 06 PPN 52 otomobilde bir adet tüfek ele geçirildi. Kaza sonrası 2 otomobilin sürücüsü de olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kaza sonrası polisler yolu trafiğe kapattı. Yahşihan Belediyesine ait itfaiye erleri alev alan otomobili kısa sürede söndürdü.
Kaçan sürücülerin arama çalışmaları sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.