Kazada araçları yanan sürücüler olay yerinden kaçtı

Mısırlı eski bakan ve önde gelen muhaliflerden Muhammed Mahsub, gözaltına alındığı İtalya'da serbest bırakıldı.

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Düğün magandaları bir çocuğu yaraladı

Siirt’in Kurtalan ilçesindeki bir düğünde pompalı tüfekle havaya ateş edilmesi sonucu bir çocuk yaralandı.