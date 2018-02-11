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Kazada ölen 30 yıllık arkadaşına ağıt yaktı

Aksaray'da kamyonetin tarlaya uçması sonucu yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden sürücünün arkadaşı, 'Ben sana gitme demedim mi' diyerek ağıt yaktı.

İHA | 11.02.2018 - 03:17..
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Güzelyurt ilçesi yolunda meydana gelen kazada, Selime beldesinden Aksaray istikametine seyreden Üstünel Köknel (45) idaresindeki 50 DE 387 plakalı kamyonet, Selime - Aksaray kavşağına geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu.

DIŞARI FIRLAYAN SÜRÜCÜ, YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada kamyonet adeta hurdaya dönerken, kazanın etkisiyle camdan dışarı fırlayan sürücü Üstünel Köknel olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından fark edilen kaza önce 112 acil sağlık ekiplerine, sonra da jandarmaya bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri de jandarmanın çalışmalarına yardımcı oldu.

Kazada ölen 30 yıllık arkadaşına ağıt yaktı

"BEN SANA GİTME DEMEDİM Mİ"

Kazayı haber aldıktan sonra hemen olay yerine gelen ölen sürücünün arkadaşı Ayhan Kaymaz, 30 yıllık arkadaşının cansız bedeniyle karşılaşınca gözyaşlarına hakim olamadı. Arkadaşının cansız bedeninin yanına gelerek ağlayan Ayhan Kaymaz, “Ben sana gitme demedim mi? Şunun haline bir baksana” diyerek ağıtlar yaktı. Ayhan Kaymaz, yakınları tarafından sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Kazayla ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada ölen 30 yıllık arkadaşına ağıt yaktı VİDEO



Kazada ölen 30 yıllık arkadaşına ağıt yaktı

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