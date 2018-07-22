Kazada ölen arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı

Aydın-Denizli karayolunda Aydın istikametine doğru seyir halinde giden plakasız bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Ovaköy mevkisinde orta refüje çarpıp karşı şeride devrildi.

ARAÇLAR YERDE YATAN KAZAZEDENİN ÜZERİNDENG EÇTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, adının İsmail Tosun (30) olduğunu tespit ettikleri kişinin öldüğünü belirledi. Öte yandan motosikletin yakınlarında alkol şişeleri görüldü.

Seyir halindeki diğer araçların, yerde yatan kişinin üzerinden geçtiği anlaşıldı.

Bölgede bulunan bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarptığı ardından da karşı şeride devrildiği görülüyor.

Görüntülerde, devrilen motosikletten bir başka kişinin kalkarak kenara çekildiği, yerden kalkamayan Tosun'un üzerinden ise diğer arabaların geçtiği, diğer kişinin ise olay yerinden ayrıldığı yer alıyor.

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