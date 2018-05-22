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Kazada şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

İzin dönüşü görev yerine dönerken otomobiliyle yaptığı kazada yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kaya, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye eşi Durana Kaya, gelinlikle katıldı.

DHA | 22.05.2018 - 16:37..
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Isparta'dan izin dönüşü, görev yeri Suruç'a giden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kaya'nın kullandığı otomobil, dün sabah ilçe girişinde kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Ters dönen otomobildeki Kaya, yaşamını yitirdi. Kaya'nın cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Isparta'ya gönderildi.

Kazada şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Kaya için Eğirdir ilçesine bağlı Balkırı köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti düzenlenen askeri törene askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

Uzman çavuşun eşi cenaze törenine gelinliğiyle katıldı VİDEO

BAYRAMDAN SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Kaya'nın eşi Durana Kaya ise cenaze törenine gelinlikle katıldı. Törenin ardından eşinin mezarına kapanan Durana Kaya'nın feryatları yürek yaktı.

Mehmet ile Durana Kaya'nın, geçen yılın Haziran ayında nikah kıydığı, Ramazan Bayramı sonrası için düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Kazada şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Kazada şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı



Kazada şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı



Kazada şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı



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