Kazak bıçak ustaları, 300 yıllık geleneği sürdürüyor

Osmanlı'nın inşa ettiği son kale Babakale'nin bulunduğu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki köye 1700'lü yılların başında ordunun kılıç ve kama ihtiyacını karşılamak üzere Kazakistan'dan ustalar getirildi.



Ateşli silahların yaygınlaşmasının ardından kılıç ve kama ustalarının torunları atalarından gördükleri yöntemlerle "Kulaklı Babakale Bıçağı"nı üretmeye başladı.



Zamanla imalathane sayısı 18'den 1'e düşen köydeki son bıçak üreticisi 45 yaşındaki Doğan Tosun, 20 metrekarelik dükkanında yurt içinden ve çeşitli ülkelerden gelen siparişlere cevap verebilmek için yoğun mesai harcıyor.



Teknolojiden uzak, geleneklere bağlı kalınarak dövme ve krom çelikten üretilen bıçaklardan almak isteyenler, siparişi verdikten sonra uzun süre beklemek zorunda kalıyor.

AYNI ŞEKİLDE, FARKLI BOYUTTA

Bıçak ustası Doğan Tosun, 34 yıldır meşhur "Kulaklı Babakale Bıçağı"nı ürettiğini söyledi.



Atalarından gördüğü geleneksel yöntemlerle üretim gerçekleştirdiğini belirten Tosun, "Köyümüzdeki kale Osmanlı'nın en son yaptığı kale. Bizim atalarımız Kazakistan'dan buraya Osmanlı'nın silah ihtiyacını karşılamak üzere getirilmiş. Zamanla kılıç ve kama üretiminden bıçak üretimine geçilmiş. Şimdi ben 8. kuşak olarak bıçak üretimini devam ettiriyorum." diye konuştu.



Tosun, köydeki bıçakçılığın gelecek kuşaklara aktarılması için çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Ben de oğluma bu işi öğretmeye çalışıyorum. O da yavaş yavaş bıçak üretmeye başladı. 20 metrekare dükkanımda bu mesleğin devamı için çalışıyoruz. Bıçak geleneksel yöntemlere uygun yapıldığı için küçük bir bıçaktan günde iki adet ancak üretebiliyorum. Bıçağın boyutu büyük ise bir bıçağı 3 günde tamamlıyorum. Üretimi siparişe göre yapıyorum. Bıçaklarımız şekil olarak değişmez, sadece boyut olarak değişir. Tamamlanan bıçağı da hemen kargoyla sahibine gönderiyorum."





DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDEN SİPARİŞ ALIYOR

"Kulaklı Babakale Bıçağı"nı dövme ve krom çelikten (Fransız çeliği) ürettiklerini belirten Tosun, "Bıçağın sapını boynuzdan yapıyoruz. Bazen isteğe göre plastikten de yaptığımız oluyor. Bıçağa talep çok fazla, yaz sonuna kadar sipariş almıyorum. Ürettiğim bıçakları Türkiye'nin yanı sıra ABD, İrlanda, Fransa ve daha birçok ülkeye gönderiyorum." dedi.



Kendisine internetten ulaşılabildiğini dile getiren Tosun, "Zaten bir kişiye bıçak göndermemiz yeterli. Çünkü o kaliteli bıçağı gören yüzlerce kişiden talep alıyoruz." ifadesini kullandı.