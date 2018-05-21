Kazakistan, petrol üretimini artıracak

Bozumbayev, Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, büyük petrol projelerinin kısa vadeli süreçte ülke ekonomisinin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Tengiz, Karaçaganak, Kaşagan petrol ve doğalgaz projeleri sayesinde petrol sektöründeki büyümenin devam edeceğine işaret eden Bozumbayev, "Geçen yıl Kaşagan'ın üretime başlamasıyla ülkenin petrol üretimi 78 milyon tondan 86,2 milyon tona yükseldi. Petrol üretim hacmi her yıl artarak, 2025'e kadar yılda 104 milyon ton seviyesine ulaşacak." dedi.

PETROL ÜRETİMİNDEKİ ARTIŞ

Bozumbayev, bu yıl ocak-nisan döneminde 30 milyon ton petrol üretildiğini ve bu miktarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttığına dikkati çekerek, "Bu yıl petrol üretimi 87 milyon ton seviyesinde bekleniyor." ifadesini kullandı.