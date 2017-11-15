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Kazakistan, Rusya'ya kiraladığı arazinin bir kısmını aldı

Kazakistan, Baykonur Uzay Üssü için Rusya'ya kiraladığı alanın 11 bin hektarlık kısmını geri aldı.

15.11.2017 - 12:32
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Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayisi Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Rusya ile Kazakistan arasında 10 Aralık 1994'te imzalanan Baykonur Uzay Üssü'nün kira anlaşmasında değişiklikler yapılmasına dair protokolün kabul edildiğini belirtti.

Protokol uyarınca Akay ve Toretam kasabaları arasındaki 11 bin hektar arazinin Baykonur için Rusya’nın kiraladığı alandan çıkartılarak sosyal ve ekonomik altyapısının geliştirilmesi için Kızılorda eyaletine verildiği ifade edildi.

Kazakistan, Rusya'ya kiraladığı arazinin bir kısmını aldı

Kazakistan Baykonur uzay üssü

Kazakistan ve Rusya sağlık bakanlıkları arasında imzalanan ve Baykonur kenti ve etrafındaki Toretam ve Akay kasabaları sakinlerine sağlık hizmeti sağlanmasını öngören anlaşmada da değişiklik yapıldığı kaydedilen açıklamada, “Protokol, Baykonur’da Toretam ve Akay’da yaşayan Kazaklar için sağlık sisteminin iyileştirilmesini öngörüyor.” ifadeleri kullanıldı.

Kazakistan, Baykonur üssü için Kızılorda eyaletindeki 6 bin 717 metrekare alanı ve Baykonur kentini 2050 yılına kadar Rusya’ya kiralamıştı.

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