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Kazandığı ödülü Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Trabzon'un Of ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. Yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte birinci olan Mehmet Emin Demet, kazandığı çeyrek altını Mehmetçik Vakfı'na armağan etti.

Haber Merkezi | 16.03.2018 - 09:09..
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İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yıl dönümü nedeniyle tüm okulların katılımıyla bir etkinlik düzenlendi. İlk, orta ve lise olmak üzere 3 kategoride düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma etkinliğine bin 500'e yakın öğrenci katıldı.

Kazandığı ödülü Mehmetçik Vakfı'na bağışladı ViDEO

Etkinlikte ilkokullar kategorisinde birinci olan  Mehmet Emin Demet, kazandığı çeyrek altını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Mehmet Emin Demet, aldığı ödülü bağışlamak için gittiği şubede ilgiyle karşılandı. Mehmet Emin’in yaptığı bu bağış, herkesi duygulandırdı.

Kazandığı ödülü Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

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