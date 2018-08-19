Turgutlu'daki kaza, İstiklal Mahallesi Altıntaş ve Yalova Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi.

Sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen iki motosiklet çarpıştı. Başlarında kask bulunmayan sürücüler yere düştü. Her iki sürücünün de yara almadan atlattığı kazada motosikletlerde küçük çapta maddi hasar oluştu.

Kazayı ucuz atlatan sürücüler tokalaşıp ayrıldı ViDEO

TOKALAŞIP AYRILDILAR

Kazanın şokunu atlattıktan sonra ayağa kalkan sürücüler, motosikletleri yerden kaldırdı. Sürücüler daha sonra tokalaşarak, birbirlerine geçmiş olsun dileğinde bulunup, motosikletleriyle olay yerinden ayrıldı. O anlar ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.