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Kazazede yardım bulmak için 10 kilometre yürüdü

Isparta'da göl kenarına uçan araçtaki gençlerden biri hayatını kaybederken, yaralı kurtulan üniversite öğrencisi arkadaşı ise yardım bulmak için 10 kilometre yürüdü.

İHA | 23.01.2018 - 00:47..
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Dün gece Yenişarbademli-Şarkikarağaç karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazada, Isparta’nın Yenişarbademli ilçesinde öğrenim gördüğü Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Meslek Yüksek Okulu (MYO) Ormancılık Bölümüne bütünleme sınavı için gelen üniversite öğrencisi Fevzi Erdal, arkadaşı Kerim E. ile birlikte yola çıktı. Kerim E. yönetimindeki 42 H 8001 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Beyşehir Gölü kenarına uçtu. Feci kazada Kerim E. hayatını kaybederken, Fevzi Erdal yaralandı.

Kazazede yardım bulmak için 10 kilometre yürüdü

YARALI HALİYLE 10 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

Hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Erdal, yardım bulmak için yaklaşık 10 kilometre yürüyerek Yenişarbademli ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’ne gitti. Evlerin zillerine basarak ilçe sakinlerine yaralı olduğunu söyleyip 112 Acil Servis’i aramalarını isteyen Erdal, olay yerine gelen ambulansla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın jandarmaya haber verilmesinin ardından kaza bölgesine giden güvenlik güçleri, sabaha karşı göl kenarındaki araç içerisinde Kerim E.’nin cansız bedenine ulaştı. Kerim E.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, kazada hayatını kaybeden Kerim E. ile yaralı kurtulan üniversite öğrencisi Fevzi Erdal’ın otomobili başka bir öğrenci arkadaşlarından ödünç aldıkları öne sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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