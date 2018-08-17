Emniyetevleri Mahallesi, Mehtap Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında, kanalizasyon çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamayla birlikte doğal gaz alev alırken çevrede panik yaşandı.

DOĞAL GAZ KESİLEREK YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan doğal gaza ilk olarak toprak dökerek müdahale etti.

Kazı çalışmasında doğal gaz borusu patladı ViDEO

İGDAŞ ekiplerinin doğalgazı kesmesi sonucu yangın söndürülürken itfaiye ekipleri yangının yaşandığı alana köpük sıkarak soğutma çalışması yaptı.

"YANGIN BİR ANDA ÇIKTI"

Mahalle sakini Gülcan Baka, "Bir kaç gündür buralarda kazı yapıyorlardı. Patlama kazı sırasında oldu, kazdılar 10 dakika sonra patlama oldu. Yolun altından doğal gaz da geçiyor elektrik kablosu da geçiyor. Yangın bir anda çıktı zaten. Çok korktum çocuklarda kaçıyordu." dedi.

Öte yandan doğal gaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.